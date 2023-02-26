Тройной одеколон и почему так называли

Дешевый, брутальный, продаваемый в больших флаконах аромат стал одним из самых ярких символов советской эпохи.

Ароматная история

На самом деле, рецепт тройного одеколона впервые появился в 1709 году в Кёльне, на территории современной Германии. Именовался он «Kölnisch Wasser» (с немецкого «Кёльнская вода»). Рецепт состоял из 60% спирта, воды и от 1,5 до 3% эфирных масел цитрусовых. Придумал его итальянский парфюмер Йоганн Фарин.

В Кёльне туалетная вода приобрела невероятную популярность. Пользовались им как мужчины, так и женщины. Вскоре одеколон стал неизменным атрибутом каждого аристократа.

Немалую роль в успехе бизнеса Йоганна сыграла эпидемия оспы. В это время одеколон начал позиционироваться как лекарственное средство. К каждому флакончику ароматной воды парфюмер прилагал инструкцию, где подробно описывал, как применять раствор при обработке оспинок, лечить ожоги, боли в животе, очищать от мокроты легкие и даже предупреждать чуму.

Однако уйти в массы рецепту помог Наполеон Бонапарт, когда оккупировал Германию. С крушением старых порядков и торговых ограничений душистую воду начали производить в каждом уголке Европы.

Французский аналог «Eau de Cologne» (читается как одеколон, дословно – вода Кёльна), был занесен в Россию с французскими войсками. Так, с начала XIX века тройным одеколоном начали душиться и русские дворяне.

Почему «тройной»?

Оригинальный аромат душистой воды состоял из 3 эфирных масел: апельсина, лимона и бергамота. Поэтому его называли тройным. Разумеется, существовали двойные, четверные и даже шестерные ароматы. Однако эталонным признавался тройной. При этом марка стала популярной только в России.

Оригинальный «4711» из Кёльна, Тройной из России, французский Мон-Сен-Мишель

К советской эпохе статус парфюмерии он уже утратил. Мужчины предпочитали более утонченные ароматы «Шипра» или «Русского леса».

Однако лекарственные свойства отнять у него было нельзя. «Тройной» признавался лучшим средством от прыщей, одеколоном прижигали ранки, растирали тело при простуде, обрабатывали кожу после бриться, заправляли высохшие фломастеры. А некоторые даже употребляли жидкость внутрь в качестве заменителя алкоголя.

Сегодня эпоха тройного одеколона ушла в небытие, а ему на смену пришли более современные средства – лекарства и косметика, использующиеся по назначению.