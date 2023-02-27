Как добиться личного пространства в семье

Многие пары сходятся ввиду отсутствия личного пространства. Как не допустить развода.

Личное пространство и конфиденциальность являются важной частью здорового брака

Трудно иметь здоровый брак, когда вся твоя жизнь вращается вокруг друг друга и твоих детей. Тем не менее, также сложно сказать вашей супруге, что вы хотите провести время в одиночестве, не задевая ее чувства и не вступая в спор. Чтобы добиться этого, нужно очень хорошо общаться в браке, поэтому вот несколько советов, которые могут вам помочь.

Объясните свое желание улучшить себя. Многие люди более чем счастливы предоставить своим супругам пространство, необходимое для работы над собой.

Поэтому, когда вы говорите своему супругу, что хотели бы проводить больше времени в одиночестве, сосредоточьтесь на том, как это поможет вам улучшить себя.

Вы можете упомянуть, как это улучшит ваши отношения, но не останавливайтесь на этом. В противном случае все, что ваш супруг (а) услышит, это то, что вы недовольны своим браком, поэтому вы хотите проводить больше времени отдельно.

Объясните, что именно вы подразумеваете под личным пространством Важно объяснить своему супругу, что наличие «личного пространства» не означает, что вы собираетесь уйти в лес.

Объясните, что вы все еще собираетесь убедиться, что его или ее потребности удовлетворены. С хорошим общением в браке, вы можете найти баланс, который вам обоим комфортно.