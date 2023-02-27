Турецкий Красный Полумесяц подвергся критике за продажу палаток пострадавшим от землетрясения

Турецкая организация Красного Полумесяца подверглась резкой критике со стороны оппозиции и турецких СМИ за продажу палаток пострадавшим после землетрясения 6 февраля.

Организация продала 2050 палаток, предназначенных для пострадавших, благотворительной неправительственной организации Ahbap за 46 миллионов турецких лир (2,4 миллиона долларов).

Эти палатки были в итоге поставлены в зону бедствия, сообщила общественная организация в Twitter в воскресенье.

Президент Красного Полумесяца Турции Керем Киник подтвердил, что дочерняя компания организации Kizilay Cadir, которая отвечает за производство палаток, предоставила Ahbap указанное количество палаток «по себестоимости».

