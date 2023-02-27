Джейк Салливан: вопрос с Крымом остается открытым и его еще предстоит решить

Советник президента Соединенных Штатов уверен, что ситуация с Крымом пока неоднозначна и вопрос его территориальной принадлежности будет пересматриваться.

Советник администрации Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предполагает, что крымский вопрос остается актуальным и незавершенным.

Пересмотр принадлежности территории "случится в будущем".

При этом советник исключил участие США в решении этого вопроса, подчеркнув, что Белый дом не будет вмешиваться в суверенные дела другого государства.

В интервью телеканалу NBC News, представитель Вашингтона заявил, что Киеву на данном этапе развития военного конфликта надо сконцентрироваться на текущей ситуации и прежде всего улучшить свои боевые позиции.