Кимаковский: российские войска продвинулись ближе к центру Артемовска

Слова советника главы ДНР приводятся информационной службой РИА Новости. Игорь Кимаковский сообщил о текущей ситуации на фронте.

Советник врио главы ДНР Пушилина рассказал, что выводы об оперативном окружении Артемовска делать еще рано, но все дороги контролируются российскими военными.

Свободным для перемещения ВСУ остается только путь Часов Яр-Артемовск.

Советник Пушилина подтвердил, что украинские войска несут большие потери, но "стараются цепляться за город". Они "прокладывают себе полевые дороги, чтобы доставлять технику".