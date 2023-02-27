Медведев рассказал о «точках невозврата», вставших между Россией и Западом

По мнению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, два события стали точками невозврата для отношений между Россией и Западным миром.

Статья Медведева была опубликована в информационном издании "Известия". В ней он обозначил две "точки невозврата", повлиявшие на развитие отношений между странами Запада и Россией.

Под первой он подразумевает события осени 2008 года. В этот исторический момент западные государства активно поддержали агрессивные действия Грузии против Осетии, "приветствуя придурка, наркомана и авантюриста". Агрессор позднее был отвержен Грузией и страной, "в которую он трусливо сбежал".

Еще один "переломный момент", по мнению Медведева, произошел весной 2014 года. В это время крымчане изъявили желание, представленное на "законном референдуме", о возвращении на "историческую Родину".

В западных странах эти моменты привели к "безумной, бессильной истерии, которая продолжается и по сей день".

Свое мнение о реакциях Запада Дмитрий Медведев высказал в статье ярко и эмоционально:

Их конвульсии подпитываются глубокой русофобией и желанием создать в лице Украины свежеиспеченного Франкенштейна — особую «антироссию», о которой писал президент нашей страны. Что еще я могу сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: «Deus quos vult perdere dementat prius» – кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума.

Далее заместитель председателя Совета безопасности отметил, что именно желание Запада разорвать Россию на части привело к начало СВО на Украине и всем вытекающим последствиям.