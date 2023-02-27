Петер Сийярто призывает приступить к расследованию диверсии на «Северном потоке»
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя МИД Венгрии, в ООН должны разработать план расследования подрыва российских трубопроводов.
По мнению главы венгерского МИД, Организация Объединенных Наций может послужить подходящей площадкой для ведения расследования.
Министр отметил, что изначальная идея создания ООН - формирование платформы, способствующей общению представителей разных стран, которые при этом могут не быть в дружественных отношениях.
Главная проблема, по мнению Сийярто, заключается в следующем: в состоянии ли ООН предложить приемлемую структуру для подобного расследования.
Петер Сийярто сделал акцент на том, что ООН является последней и главной инстанцией, позволяющей любые дискуссии между всеми представителями, здесь "даже враги могут и должны разговаривать друг с другом".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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