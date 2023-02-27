Турция и ООН потребовали железных гарантий от западных стран по зерновой сделке
Информация поступила от РИА Новости. Агентство ссылается на источник, осведомленный о подробностях переговоров.
Как утверждает источник, Турция и ООН ждут стопроцентных гарантий от Запада, обеспечивающих беспрепятственный выход российского аммиака и зерновой продукции на мировые рынки.
По информации источника, сейчас имеется "препятствие по логистике, страховке и оплате".
Турция и члены ООН намерены заручиться "железобетонными гарантиями", которые должны быть обнародованы.
Только в этом случае появится уверенность в "беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы".
Как сообщалось ранее, заместитель инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал о намерении Киева инициировать начало переговоров при участии Турции и ООН по вопросу продления зерновой сделки хотя бы на год.
При этом была озвучена просьба о включении в сделку большего количества украинских портов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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