Турция и ООН потребовали железных гарантий от западных стран по зерновой сделке

Информация поступила от РИА Новости. Агентство ссылается на источник, осведомленный о подробностях переговоров.

Как утверждает источник, Турция и ООН ждут стопроцентных гарантий от Запада, обеспечивающих беспрепятственный выход российского аммиака и зерновой продукции на мировые рынки.

По информации источника, сейчас имеется "препятствие по логистике, страховке и оплате".

Турция и члены ООН намерены заручиться "железобетонными гарантиями", которые должны быть обнародованы.

Только в этом случае появится уверенность в "беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы".

Как сообщалось ранее, заместитель инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал о намерении Киева инициировать начало переговоров при участии Турции и ООН по вопросу продления зерновой сделки хотя бы на год.

При этом была озвучена просьба о включении в сделку большего количества украинских портов.