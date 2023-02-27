В Киеве и во всех областях Украины 27 февраля объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили о том, что в столице и во всех областях Украины звучит сигнал «Воздушная тревога».

В понедельник до полудня, 27 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что воздушная тревога в Киеве и во всех областях Украины звучит из-за непосредственной ракетной угрозы, однако на данный момент какой-либо информации о «прилётах» по украинским системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики.