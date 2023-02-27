ООН и Турция требуют от коллективного Запада гарантий по зерновой сделке

ООН и Турция требуют от коллективного Запада «железобетонных гарантий» по зерновой сделке из-за имеющихся препятствий по логистике, страховке и оплате.

27 февраля информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о том, что Организация Объединённых Наций и Турецкая Республика требуют от коллективного Запада «железобетонных гарантий» по выходу российской аграрной продукции и аммиака на мировые рынки.

Собеседник информагентства «РИА Новости» уточнил, что в настоящее время наблюдаются барьеры выхода российского продовольствия и аммиака на рынки, в частности, препятствия по логистике, страховке и оплате.