Племянник Никиты Михалкова судится с актрисой Ольгой Спиркиной

Дмитрий Кончаловский считает, что экс-супруга незаконно продала совместно нажитый ими автомобиль Mercedes.

Бывший муж артистки Ольги Спиркиной, Дмитрий Кончаловский, подал на нее в суд, сообщает Рамблер со ссылкой на Prozvezd.

Племянник Никиты Михалкова заявляет, что экс-супруга незаконно продала совместно нажитый ими автомобиль Mercedes.

Мужчина подал заявление в Тверской районный суд Москвы, он требует взыскать с Ольги 1 миллион 850 тысяч рублей.

Судебное заседание по этому делу назначено на 27 февраля.

Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский прожили вместе 3 года, а затем развелись. По словам актрисы, она решила разовать отношения с мужем, потому что тот регулярно выпивал.