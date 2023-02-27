Племянник Никиты Михалкова судится с актрисой Ольгой Спиркиной
2023-02-27 10:23
Дмитрий Кончаловский считает, что экс-супруга незаконно продала совместно нажитый ими автомобиль Mercedes.
Бывший муж артистки Ольги Спиркиной, Дмитрий Кончаловский, подал на нее в суд, сообщает Рамблер со ссылкой на Prozvezd.
Племянник Никиты Михалкова заявляет, что экс-супруга незаконно продала совместно нажитый ими автомобиль Mercedes.
Мужчина подал заявление в Тверской районный суд Москвы, он требует взыскать с Ольги 1 миллион 850 тысяч рублей.
Судебное заседание по этому делу назначено на 27 февраля.
Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский прожили вместе 3 года, а затем развелись. По словам актрисы, она решила разовать отношения с мужем, потому что тот регулярно выпивал.
Опубликовано: Светлана Гарусева