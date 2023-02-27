Российский политолог Глеб Павловский ушёл из жизни после продолжительной болезни в возрасте 71 года.

Информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на признанного аноагентом политтехнолога Марата Гельмана, сообщило о том, что в ночь на 27 февраля российский политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни из-за тяжёлой болезни.

Павловский основал «Фонд эффективной политики», который в 2000 году разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина.

Кроме того, Глеб Павловский участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах в Украине в 2004 году.