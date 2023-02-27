Сегодняшней ночью скончался политолог Глеб Павловский
2023-02-27 10:30
Информация о смерти политолога передана новостными службами издания "Ведомости". Глебу Павловскому был 71 год.
Как передает издание "Ведомости", в ночь с 26 на 27 февраля скончался известный политолог Глеб Павловский.
О его смерти проинформировал близкий друг умершего Симон Кордонский, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
О подробностях случившегося пока не сообщается.
Опубликовано: Храмова Оксана