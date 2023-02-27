Сегодняшней ночью скончался политолог Глеб Павловский

2023-02-27 10:30

Информация о смерти политолога передана новостными службами издания "Ведомости". Глебу Павловскому был 71 год.

Как передает издание "Ведомости", в ночь с 26 на 27 февраля скончался известный политолог Глеб Павловский.

О его смерти проинформировал близкий друг умершего Симон Кордонский, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

О подробностях случившегося пока не сообщается.

Опубликовано: Храмова Оксана








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