Киркоров рассказал, что Стоцкая разлучила его с Пугачевой

Король российской эстрады продолжает делать громкие заявления, которые смущают даже его коллег.

Филипп Киркоров шокировал публику новыми откровениями. Ранее он рассказал, что причиной его развода с Аллой Пугачевой стала измены певца жене, а теперь выдвинул новую версию разрыва, сообщает 5-tv.ru.

Оказывается, из семьи поп-короля якобы увела артистка Анастасия Стоцкая.

Такое признание Киркоров сделал во время телешоу на одном из федеральных каналов. По задумке авторов передачи, жюри оценивает вокал и игру участника, который выходит на сцену в костюме, где не видно его лицо.

То есть, члены жюри должны к тому же догадаться, кто скрывается за маской. В последнем выпуске споры возникли по поводу участника в образе Скорпиона. Киркоров решил, что на сцене Анастасия, и пустился в откровения.

Вы были мерзкой тоже. Но всегда были талантливой, сексуальной, обольстительной, и меня увели из семьи, — заявил Филипп Бедросович.

Коллеги по жюри были потрясены и даже смущены. Но Киркоров не спасовал: он поблагодарил Скорпиона за его поступок. По словам Филиппа, Стоцкая открыла ему глаза на происходящее в браке.

Если верить артисту, Стоцкая стала "разлучницей" в 23 года, а королю российской эстрады тогда было 38 лет.