В Одессе и области на фоне воздушной тревоги исчезли свет и частично вода

Украинские СМИ сообщили, что в Одессе и области на фоне воздушной тревоги из-за аварии на объектах энергетики исчезли свет и частично вода.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на ДТЭК сообщило о том, что Одесса и область осталась без света и частично воды из-за аварийного отключения высоковольтной линии.

Отмечается, что местные энергетики приступят к аварийно-восстанавливаемым работам сразу после отбоя воздушной тревоги, которая звучит в регионе с 9:26.