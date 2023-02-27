TAC: США пытаются создать на Украине второй Афганистан ради борьбы с Россией

Обозреватель The American Conservative Питер Ван Бюрен заявил, что Соединённые Штаты пытаются создать второй Афганистан на Украине ради борьбы с Россией, играя против своих партнёров.

«В Вашингтоне рассуждают следующим образом: за “низкую цену” в виде жизней украинцев и пригоршни американских долларов Запад может положить конец стратегической угрозе Путина для Соединённых Штатов», — считает журналист.

Ван Бюрен полагает, что в будущем подобный подход обернется против США и их союзников, наводнение чёрного рынка американскими вооружениями, а также непредсказуемостью в отношениях Вашингтона, Москвы и столиц стран-участниц Европейского союза.