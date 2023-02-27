Ученый-зоолог Николай Дроздов признался, что из-за вегетарианства его кости стали очень хрупкими

Чтобы восстановиться, телеведущий решил вновь ввести в рацион говядину и баранину, а также больше отдыхать.

85-летний Николай Дроздов после травматичного падения на льду решил пересмотреть свои подходы к ЗОЖ. Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ тогда получил множественные переломы ребер и попал в больницу, напоминает Рrozvezd.

Телеведущий, в частности, отказался от вегетарианства. Он решил, что для восстановления его организму нужен животный белок.

Потому теперь Дроздов налегает на говядину и баранину.

Ученый рассказал, что от мяса он отказался много лет назад, и из-за этого кости стали слишком хрупкими. А в солидном возрасте они срастаются дольше и труднее.

Из-за моего вегетарианства кости стали очень хрупкими. Раньше, признаюсь, были и другие переломы, но до рёбер не доходило.

Раз дошло – значит, нужно срочно возвращать в рацион говядину и баранину.

Николай Николаевич также стал больше отдыхать, чтобы ускорить восстановление и снова приступить к работе.