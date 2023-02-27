Российские СМИ сообщили, что два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске.

В понедельник до полудня, 27 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ульяновской области заявило о том, что в результате взрыва газовоздушной смеси с последующим пожаром в пятиэтажке в городе Ульяновск на улице Ефремова, 129 пострадал один человек.

Ещё 10 человек были оперативно эвакуированы из пятиэтажного дома.

Позже источник «РИА Новости» в горадминистрации сообщил, что при взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека.