Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске
2023-02-27 11:46
Российские СМИ сообщили, что два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Ульяновске.
В понедельник до полудня, 27 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ульяновской области заявило о том, что в результате взрыва газовоздушной смеси с последующим пожаром в пятиэтажке в городе Ульяновск на улице Ефремова, 129 пострадал один человек.
Ещё 10 человек были оперативно эвакуированы из пятиэтажного дома.
Позже источник «РИА Новости» в горадминистрации сообщил, что при взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека.
Опубликовано: Диана Мудреченко