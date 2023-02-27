Гутерриш: во всём мире растут антисемитизм, расизм и превосходство белых

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что во всём мире в настоящее время наблюдается рост антисемитизма, расизма и превосходства белых.

27 февраля генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве заявил о том, что во всём мире наблюдается тенденция к росту антисемитизма, антимусульманского фанатизма, преследования христиан, расизма и идеологии превосходства белой расы.

Гуттериш добавил, что в мире также растут крайняя нищета и голод впервые за десятилетия, а из-за конфликтов в 2022 году рекордные сто миллионов человек были вынуждены бежать.