Бывшая солистка ВИА Гры Миша Романова рассказала о ссоре с Верой Брежневой

По словам певицы, коллега нервно отреагировала на ее уход из коллектива пять лет тому назад.

Экс-вокалистка группы ВИА Гра Миша Романова рассказала о своем конфликте с Верой Брежневой на YouTube-шоу «Слава+».

По словам певицы, Вера нервно отреагировала на уход Миши из коллектива пять лет назад, сообщает СтарХит.

Она написала мне смс в достаточно жесткой, грубой форме. Обвинила меня во лжи, будто я что-то не договорила. Не знаю, что именно она имела в виду, — поделилась Романова.

На тот момент Миши покинула группу, назвав причиной желание начать сольную карьеру. Но позже призналась, что на самом деле поводом для этого стала беременность.

Певица отметила, что простила Веру за грубые слова в свой адрес.