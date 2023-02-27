Лукашенко: Беларусь и Россия могут совместно производить любые типы вооружений

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия могут совместно производить любые типы вооружений, невзирая на санкционное давление со стороны Запада.

27 февраля пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко во время совещания по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств заявил о том, что в арсенале белорусской армии имеется достаточное количество военной техники и вооружения.

Белорусский лидер пояснил: «Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие “железо”), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения».

Лукашенко отметил, что в настоящее время Беларусь может также экспортировать продукцию отечественного военно-промышленного производства в 57 стран.