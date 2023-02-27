Стало известно, сколько дней белорусы будут отдыхать и работать в марте 2023 года

В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали, сколько дней белорусы будут отдыхать и работать на мартовские праздники в 2023 году.

27 февраля пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что в соответствии с производственным календарем у белорусов в марте текущего года при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней и 1 предпраздничный – 7 марта, при пятидневной 21 рабочий и 1 предпраздничный.

Таким образом, расчётная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 175 часов, в то время как для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 173 часа.

В ведомстве отметили, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 ноября 2022 года № 67 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2023 год».