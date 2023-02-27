ГПК: польские силовики вытеснили 7 беженцев в Беларусь для поиска БПЛА

Госпогранкомитет сообщил, что польские силовики насильственно вытеснили семерых беженцев в Беларусь для поиска БПЛА.

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Tg-канале ведомства сообщила о том, что в пятницу, 24 февраля 2023 года, польские силовики с применением спецсредств и физического насилия выбросили через калитку для животных на белорусскую территорию семерых граждан Афганистана, предварительно забрав у беженцев личные вещи и документы.

Отмечается, что афганцев пообещали пустить обратно в Польшу, если они найдут упавший на территории Беларуси беспилотный летательный аппарат с польской SIM-картой, который впоследствии обнаружили белорусские пограничники.

В настоящее время для проведения разбирательства по факту произошедшего группа беженцев и польский дрон доставлены на пограничную заставу.