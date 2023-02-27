На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи сообщили, что на востоке Турции в 12:04 по мск произошло новое землетрясение магнитудой 5,8.

В понедельник после полудня, 27 февраля 2023 года, Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 000 человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 000 человек на востоке Турции произошли новые подземные толчки.

Сейсмологи уточнили, что очаг данного землетрясения магнитудой 5,8 залегал на глубине двух километров.

В настоящее время информации о возможных пострадавших в результате стихийного бедствия нет.