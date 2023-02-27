Песков исключил возможность возвращения Крыма в состав Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, поэтому возвращение полуострова в состав Украины невозможно.

27 февраля пресс-секретарь пррезедента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что политическое руководство России не может представить обстоятельств, при которых возможно возвращение Крыма в состав Украины.

Песков пояснил, что сценарий возвращения Крымского полуострова киевским режимом лишено смысла, так как Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.