Голову топовой модели, возглавлявшей Парижскую неделю моды, нашли в кастрюле с супом

28-летняя Эбби Чой пропала без вести в минувший вторник в Гонконге. Ее останки поэтапно обнаружили в квартире, арендованной бывшим свекром.

Пропавшая голова топ-модели международного уровня была найдена в кастрюле для супа, сообщила полиция Гонконга. Ранее она предъявила обвинения в убийстве 28-летней Эбби Чой двум ее бывшим родственникам.

Модель пропала без вести в минувший вторник в Гонконге. Спустя три дня ее расчлененные ноги были найдены в холодильнике в импровизированной мясной мастерской. Но головы, туловища и рук молодой женщины тогда не нашли.

Это удалось сделать лишь в минувшее воскресенье: голова госпожи Чой и несколько ее ребрышек находились в большой кастрюле для супа, сообщает South China Morning Post.

Полиция также обнаружила в квартире на первом этаже трехэтажного дома в Тай По удостоверение личности модели и кредитные карты.

В квартире также были найдены инструменты, которые используются для расчленения человеческих тел. В их числе - мясорубки, бензопилы, перчатки, маски, - сообщил суперинтендант Алан Чанг.

По словам мистера Чанга, дом был арендован бывшим свекром модели несколькими неделями ранее.

По словам суперинтенданта, 28-летняя госпожа Чой была вовлечена в финансовые споры с бывшим мужем и его семьей. То, как она распоряжалась своими финансовыми активами, сделало некоторых из них "несчастными", отметил он.

Сообщается, что за двумя детьми модели от мистера Квонга сейчас хаживает мать погибшей.

Полиция заявила, что в страшном убийстве обвиняют отца и старшего брата бывшего мужа молодой женщины. А экс-свекрови грозит обвинение в препятствовании отправлению правосудия.

Трое подозреваемых в возрасте от 31 до 65 лет сегодня предстанут перед судом. Бывшего мужа погибшей, 28-летнего Алекса Квонг, арестовали в субботу днем, но ему обвинение не предъявлено.

Госпожа Чой появилась на обложке модного журнала Монако в этом месяце. Она также появлялась в таких изданиях, как Elle, Vogue и Harper's Bazaar, и была завсегдатаем Недели моды в Париже.

Ее страница в Instagram, насчитывающая более 100 000 подписчиков, заполнена сообщениями с соболезнованиями.