Песков отказался комментировать слухи о ЧП на аэродроме в Мачулищах под Минском
2023-02-27 13:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слухи про якобы атаку беспилотников на аэродром в Мачулищах под Минском.
27 февраля глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал давать комментарии касательно сообщений про якобы атаку беспилотных летательных аппаратов на белорусский военный аэродром в Мачулищах под Минском.
Песков пояснил, что российской стороне нечего сказать по этому поводу, так как в данной информации речь шла о Республике Беларусь, а официальный Минск опроверг слухи о ЧП в Мачулищах.
Опубликовано: Диана Мудреченко