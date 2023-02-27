Песков отказался комментировать слухи о ЧП на аэродроме в Мачулищах под Минском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слухи про якобы атаку беспилотников на аэродром в Мачулищах под Минском.

27 февраля глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал давать комментарии касательно сообщений про якобы атаку беспилотных летательных аппаратов на белорусский военный аэродром в Мачулищах под Минском.

Песков пояснил, что российской стороне нечего сказать по этому поводу, так как в данной информации речь шла о Республике Беларусь, а официальный Минск опроверг слухи о ЧП в Мачулищах.