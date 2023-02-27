Песков: Беларусь уже опровергла слухи о взрыве на аэродроме под Минском

Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о якобы произошедшем взрыве на одном из белорусских военных аэродромов.

27 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что у Кремля нет данных по поводу слухов о взрыве на военном аэропорту в Беларуси под Минском, однако белорусская сторона уже дала официальный комментарий, сообщив, что никакого инцидента не было.

Днём ранее некоторые зарубежные СМИ публиковали данные о том, что на одном из аэродромов в Беларуси якобы произошло два взрыва, после которых был повреждён российский военный самолёт, однако информация не подтвердилась.