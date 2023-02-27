Песков отказался комментировать взрывы на аэродроме в Мачулищах

В сети появились сообщения о том, что произошел взрыв на аэродроме в Мачулищах, Пескова попросили это прокомментировать.

В воскресенье, 26 февраля, на территории белорусского аэродрома в мачулищах произошел взрыв - такую информацию начали распространять в сети. Именно там базировались несколько самолетов военно-космических сил РФ.

Главу прессс-службы Кремля Дмитрия Пескова попросили прокомментировать инцидент, но он отказался, сославшись на то, что белорусская сторона уже сделала официальное заявление.

"Песков отказался прокомментировать сообщения об атаке украинских дронов на военный аэродром Мачулищи под Минском, где базируются российские истребители", - пишет "Московский Косомолец".

Также в Беларуси назвали фейком информацию о перестрелке между белорусскими и украинскими пограничниками.