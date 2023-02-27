При землетрясении в турецком городе Малатья погиб один человек, ещё 69 ранены

Власти Турции сообщили, что при землетрясении магнитудой 5,6 в городе Малатья погиб один человек, ещё 69 ранены.

27 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезар в пресс-релизе сообщил о том, что в результате произошедшего в городе Малатья на востоке Турции землетрясения магнитудой 5,6 погиб один гражданин Турецкой Республики.

Сезар добавил, что на данный момент ещё 69 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести, полученными при подземных толчках.