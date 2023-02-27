Пушилин: сложились удачные обстоятельства для взятия Артемовска в кольцо
2023-02-27 14:30
Денис Пушилин утверждает, что в ближайшее время Артемовск может быть окружён российскими военными.
27 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в последние несколько суток войска России добились наступательного успеха на Артемовском участке фронта в зоне спецоперации.
По данным Пушилина, в настоящий момент обстоятельства складываются столь удачно для армии России, что в ближайшее время подразделения украинских солдат в Артемовске могут быть взяты в оперативное кольцо для последующего полномасштабного штурма города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей