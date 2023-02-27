Власти Казахстана объявили о закрытии торгового представительства в РФ
2023-02-27 14:34
Правительство Казахстана решило закрыть торгпредство своей страны на территории России.
Днём понедельника пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана уведомила, что правительство страны приняло решение об упразднении казахстанского торгового представительства в Российской Федерации, на основании этого издав указ о ликвидации своего торгпредства.
В пояснительной записке утверждается, что представляющие Казахстан в России компании имеют все условия для развития бизнеса, поэтому наличие торгпредства утратило актуальность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей