Писториус: учения Германии, США и Польши станут сигналом Путину

Борис Писториус подтвердил, что в Польше пройдут военные учения стран-участниц блока НАТО.

Днём 27 февраля глава Министерства обороны Германии Борис Писториус дал интервью журналистам издания N-TV, где публично заявил, что на территории Польши пройдут учения с участием польских, американских и немецких солдат. При этом Писториус отметил, что данные учения будут "чётким сигналом" для Владимира Путина.

По мнению Писториуса, начиная спецоперацию, Путин думал о слабости и разобщённости Североатлантического альянса как военно-политического блока, однако он оказался не прав.