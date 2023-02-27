Bild: Запад принудит Украину к переговорам с РФ в случае военного провала

Лидеры западных стран намереваются заставить правительство Украины начать переговоры с Москвой в случае поражения ВСУ на поле боя.

В понедельник корреспонденты информагентства Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США сообщили, что государства коллективного Запада дали Украине время до осени отвоевать утраченные территории с помощью нового оружия, которое будет поставлено бойцам ВСУ.

По данным Bild, в случае, если украинская контрнаступательная операция потрепит крах, западные лидеры принудят администрацию Киева к мирным переговорам с Кремлём.