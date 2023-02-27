Xinhua: сын Лукашенко Николай изучает биотехнологии по проекту с Китаем
В интервью китайским журналистам Александр Лукашенко рассказал, чем сейчас занимается его сын Николай.
27 февраля китайское новостное агентство Xinhua выпустило интервью с Александром Лукашенко, в рамках которого белорусский президент рассказал, что его сын Николай изучает биологические технологии в рамках совместного проекта Беларуси с Китайской Народной республикой, который действует при БГУ.
Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Николай Лукашенко поступил в Белорусский государственный университет на специальность "биотехнологии", но в семье президента эти сведения публично не подтверждали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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