Памела Андерсон: мировые лидеры за право поцеловать ее в щеку изменяли законы

В частности, артистка использовала свой звездный статус, чтобы решить вопросы защиты животных.

Памела Андерсон утверждает: мировые лидеры хотели поцеловать ее в щеку в обмен на законы, которые артистка хотела изменить.

Бывшая модель Playboy заявила, что она убедила некоторых из них прекратить импорт продуктов, полученных из тюленей. А также - добилась запрета на въезд в США кораблям, перевозившим мясо обыкновенных полосатиков.

Пресс-секретарь организации, пропагандирующей этичное отношение к животным (PETA ) встречалась со многими политиками, чтобы, используя свой статус знаменитости, отстаивать волнующие ее интересы.

В интервью журналу OK!, с которым актриса обсуждала свой документальный фильм "Памела. История любви", Памела сказала:

Когда я стала известной, подумала: " Я должна использовать это для чего-то значимого. Именно тогда я начала разговаривать с группами активистов. Я шла и говорила с мировыми лидерами. Им нужен был поцелуй в щеку и автограф. Я хотела, чтобы законы были изменены. И мы оба получали то, что хотели.

Сейчас 55-летняя звезда стала хедлайнером сериала "Кулинария Памелы с любовью". В нем она вместе с первоклассными шеф-поварами готовит на своей кухне в доме в Канаде. Речь идет о вегетарианских блюдах.

А в "Райском саде Памелы" - делится секретами создания уюта в доме.