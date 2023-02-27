Телеканал CGTN показал, как США взорвали «Северные потоки»
Представители канала CGTN визуализировали статью Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков" американскими войсками.
27 февраля аналитики китайского информагентства CGTN произвели визуализацию статьи американского расследователя Сеймура Херша о причастности спецслужб Соединённых Штатов и Норвегии к умышленному подрыву российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.
На видео показано, что американские высокопоставленные военные прилетели в Норвегию за 190 дней до диверсии на российских трубопроводов, чтобы выбрать место для закладки бомбы.
Далее канал CGTN визуализирует сам процесс закладки взрывчатки, согласно которому военные водолазы США спустились к месту залегания "Северных потоков" с вертолёта, пробыв под водой свыше шести часов благодаря высококлассному оборудованию для дайвинга.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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