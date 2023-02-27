Одна известная всем таблетка решает несколько проблем

Она снимает зуд после укусов насекомых, помогает убрать прыщи и избавляет от перхоти.

Называется эта "чудо-таблетка" аспирин. Помимо своего основного предназначения, она решает много других задач.

Чтобы убрать с ее помощью прыщи, нужно растолочь 2-3 таблетки без покрытия, смешать их с лимонным соком и нанести на прыщики. Подержав 2 минуты, смесь нужно смыть - через некоторое время прыщи пропадут.

Также аспирин снимает отек и уменьшает зуд после укусов комаров и других насекомых. А еще эта таблетка помогает избавиться от перхоти.

Для этого пару таблеток нужно растереть и добавить в то количество шампуня, которым предполагается помыть голову. Уже после разового применения такой "смеси" будет заметен существенный эффект.