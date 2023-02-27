Германия хочет упростить получение визы для индийских ИТ-работников

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что его правительство хочет облегчить специалистам по информационным технологиям из Индии получение рабочих виз в Германии, поскольку страна борется с нехваткой квалифицированной рабочей силы.

Шольц сказал, что улучшение правовой базы, чтобы Германия стала более привлекательной для разработчиков программного обеспечения и тех, кто обладает навыками в области ИТ, является приоритетом для его правительства в этом году.

“Мы хотим упростить выдачу виз”, - сказал он журналистам во время визита в индийский высокотехнологичный центр Бангалор.

“Помимо правовой модернизации, мы также хотим модернизировать весь бюрократический процесс”, - сказал Шольц.