Двух военнопленных россиян в Киеве приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы

2023-02-27 16:54

Украинский суд приговорил двух пленных российских солдат, обвиняемых в обстрелах жилых кварталов, к 9 и 10 годам лишения свободы.

В украинской службе безопасности поясняют, что оба «активно участвовали в штурмах украинских городов на Восточном фронте».

Один из осужденных, как сообщает украинская сторона, воюет на стороне ЛДНР с 2014 года. 

Другой был осужден за «обстрелы российскими войсками городов Северодонецк и Лисичанск» в Луганской области. 

В СБУ не сообщают, признали ли себя виновными военнослужащие, которые были захвачены в плен в прошлом году.

Опубликовано: Тарас Медведев








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