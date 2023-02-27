Двух военнопленных россиян в Киеве приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы

Украинский суд приговорил двух пленных российских солдат, обвиняемых в обстрелах жилых кварталов, к 9 и 10 годам лишения свободы.

В украинской службе безопасности поясняют, что оба «активно участвовали в штурмах украинских городов на Восточном фронте».

Один из осужденных, как сообщает украинская сторона, воюет на стороне ЛДНР с 2014 года.

Другой был осужден за «обстрелы российскими войсками городов Северодонецк и Лисичанск» в Луганской области.

В СБУ не сообщают, признали ли себя виновными военнослужащие, которые были захвачены в плен в прошлом году.