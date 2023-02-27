Двух военнопленных россиян в Киеве приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы
Украинский суд приговорил двух пленных российских солдат, обвиняемых в обстрелах жилых кварталов, к 9 и 10 годам лишения свободы.
В украинской службе безопасности поясняют, что оба «активно участвовали в штурмах украинских городов на Восточном фронте».
Один из осужденных, как сообщает украинская сторона, воюет на стороне ЛДНР с 2014 года.
Другой был осужден за «обстрелы российскими войсками городов Северодонецк и Лисичанск» в Луганской области.
В СБУ не сообщают, признали ли себя виновными военнослужащие, которые были захвачены в плен в прошлом году.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Тарас Медведев
Американец разместил QR-код на могиле отца, чтобы люди могли узнать о жизни ветерана-атомщика
Майкл Бурк, изобретатель из Бостона, штат Массачусетс, напечатал на 3D-принтере QR-код и прикрепил его к надгробной плите своего отца, Джона Гарольда Бурка, в память о некоторых вехах его жизни.Подробнее...
-
-
-
Тарас Медведев
Правительство Германии заявляет, что никто не давил на Байдена по поставкам танков Abrams на Украину
Федеральное правительство опровергло заявление Белого дома, согласно которому президент США Джо Байден согласился на поставку основных танков Abrams на Украину только по настоянию Германии.Подробнее...
-