Британская принцесса Евгения хочет уехать за океан по примеру принца Гарри

Совсем недавно она секретно гостила в США у своего кузена и его жены Меган Маркл.

Крепкая дружба с детства связывала внучку и внука покойной королевы Елизаветы. И хотя 32-летняя принцесса Евгения, младшая дочь среднего сына Елизаветы - принца Эндрю, не любит привлекать внимания к своей персоне, слухи о ее личной жизни все равно просачиваются в народ.

Недавно стало известно о тайной поездке принцессы Евгении и ее супруга Джека Бруксбэнка в США. Причем, молодая чета провела время не где-нибудь, а именно в пригороде Санта-Барбары Монтесито - именно там, где живут опальный принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе со своими детьми.

Евгения сохраняла дружеские отношения с Гарри даже после того, как он вышел из состава британской королевской семьи и уехал в Канаду, а затем в Америку. Принцесса и раньше тайно посещала Гарри в США.

Сейчас среди британцев распространяется устойчивый слух о том, что поездки принцессы Евгении за океан неслучайны. Якобы они с мужем хотят покинуть Британию и поселиться в Калифорнии, поближе к кузену Гарри и его супруге.

Но произойдет это не раньше, чем Евгения родит своего второго ребенка, которым сейчас беременна. А пока они с супругом ожидают пополнения в семье, как и их 2-летний малыш Август, который очень ждет рождения сестрички или братишки.