Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову

Президент России Владимир Путин своим распоряжением объявил благодарность блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию «Гоблину» Пучкову.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение президента Российской Федерации от 27.02.2023 № 59-рп «О поощрении».

Согласно данному документу, Владимир Путин объявил благодарность освещающим военно-политические события блогерам Михаилу Онуфриенко, Юрию Подоляке и Дмитрию «Гоблину» Пучкову за вклад в развитие Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».