Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил Китаю агрессией в случае помощи России
2023-02-27 17:37
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Китай столкнётся с агрессией в случае помощи России.
27 февраля советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе рассказал о последствиях, с которыми столкнётся Китай в случае возможных поставок оружия России.
Подоляк утверждает, что в случае подобного развития событий киевский режим незамедлительно предпримет по отношению к официальному Пекину агрессивные меры.
Опубликовано: Диана Мудреченко