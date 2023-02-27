Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил Китаю агрессией в случае помощи России

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Китай столкнётся с агрессией в случае помощи России.

27 февраля советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пресс-релизе рассказал о последствиях, с которыми столкнётся Китай в случае возможных поставок оружия России.

Подоляк утверждает, что в случае подобного развития событий киевский режим незамедлительно предпримет по отношению к официальному Пекину агрессивные меры.