Лондон и Брюссель решили разногласия в правилах Brexit для Северной Ирландии

Великобритания и ЕС достигли соглашения в многолетнем споре о правилах Brexit для Северной Ирландии, сообщают бритнасике СМИ со ссылкой на источники из правительственных кругов.

По сообщениям правительственных кругов, Великобритания и Европейский союз достигли согласия в давнем споре о Brexit по Североирландскому соглашению.

Премьер-министр Риши Сунак объявит о соглашении после встречи с председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в понедельник в Лондоне.

Вечером Сунак выступит по этому вопросу в британском парламенте.

Конфликт возник вокруг так называемого Протокола Северной Ирландии, который устанавливал особые таможенные правила для торговли между британской провинцией Северная Ирландия и государством ЕС Ирландия.

Протестанты в Северной Ирландии, в частности, были обеспокоены таким положением, потому что опасались, что их страна может быть фактически отрезана от остальной части Соединенного Королевства.