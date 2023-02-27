Курение вейпов намного опаснее, чем кажется

Исследования показали: в вейпах и электронных сигаретах содержится более 30 вредных веществ.

Многим людям курение элетронных сигарет и вейпов кажется весьма безобидным занятием. Некоторые даже считают, что это безопасная замена сигарет.

На самом деле это не так - в выделяющемся паре этих устройств учеными обнаружено множество канцерогенов, что несет большую опасность здоровью.

Именно поэтому курильщики вейпов часто жалуются на такие симптомы, как головокружения, головная боль, ухудшение памяти. А у некоторых доходит даже до серьезных эмоциональных расстройств.

Медики говорят, что первыми тревожными "звоночками" являются повышенное слюноотделение и ощущение сухости во рту. Но это лишь верхушка айсберга - дальнейшие проблемы могут быть гораздо хуже.

Чтобы не возникло более серьезных заболеваний, врачи советуют вовремя отказаться от этой вредной привычки.