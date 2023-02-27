Ветеринары утверждают: если завести дома кота - можно забыть о многих болезнях
Пушистые создания способны оказывать чудодейственное воздействие на человеческий организм.
Если завести дома хотя бы одного "мурлыку", то риск возникновения сердечных приступов и инсультов у домочадцев сразу уменьшится на 30 %. И это никакие не предположения, а научно доказанный факт.
Также мурчащие создания отлично лечат депрессии и нервные расстройства у людей. Еще кошки помогают юыстро справиться с усталостью и тревогой.
Научно подтвержденным является еще один факт: кошачье мурлыканье на частоте от 20 до 120 Гц укрепляет кости, ускоряет заживление ран и даже помогает вылечить переломы!
Исходя из этого, напрашивается логичный вывод - проще завести дома кота, чем лечить букет заболеваний многочисленными таблетками. Ласковый домашний питомец точно поможет укрепить здоровье.
Опубликовано: Наталья Павлова