МИД РФ анонсировало ответные меры на санкции США и Канады

В российском МИДе сообщили, что Москва готовит ответные меры на санкции США и Канады.

27 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что официальная Москва готовит ответные санкционные ограничения против Соединённых Штатов и Канады, которые будут иметь более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву.

Российский дипломат отметила факт того, что данные санкции, при создании которых Россия «творчески применяет накопленный опыт», будут основаны на «строгой взаимности и неотвратимости наказания».