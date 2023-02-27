Просмотр телевизора в темноте приводит к атрофии зрительного нерва

Чтобы уменьшить нагрузку на глаза, нужно всегда включать свет при работе с экранами.

Это касается не только телевизора, но и компьютера, и телефона, и других устройств с экранами. Работать с ними всегда нужно при свете.

Также медики рекомендуют использовать специальные защитные очки, которые снижают нагрузку на глаза и предотвращают проблемы со зрением во время работы на компьютере или просмотре контента на смартфоне.

Неправильное освещение приводит к перенапряжению глаз. Поэтому нужно, чтобы в помещении всегда было достаточно света, а его источник не должен находиться близко к экрану.

Медики советуют делать периодические паузы при работе с разными экранами. Например, при работе на компьютере следует отвлекаться каждые 30-40 минут, чтобы дать глазам отдохнуть.

Если не следовать этим простым правилам, то со временем зрение начнет ухудшаться, а в некоторых случаях может начаться атрофия зрительного нерва.