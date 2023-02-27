Восник: Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью
2023-02-27 19:13
Замглавы МВД и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава готова полкностью закрыть границу страны с Беларусью.
«Польша готова к различным ситуациям, и я бы не исключал ситуацию, что у нас не будет движения через границу с Беларусью», — сказал представитель польского министерства внутренних дел.
Восник уточнил, что для полного закрытия границы с Беларусью Варшава ждёт сигналов из Минска.
Отмечается, что на данный момент завершается создание электронного барьера на границе с Беларусью и польским военным осталось только подключить последний участок забора.
Опубликовано: Диана Мудреченко