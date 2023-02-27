В активном поиске: модель Эмили Ратаковски за полгода после развода сменила трех любимых

На фоне слухов о расставании с Эриком Андре звезда замечена с Орацио Риспо. До этого у нее был роман с Питом Дэвидсоном.

Эмили Ратаковски была замечена тусующейся с диджеем Орацио Риспо на фоне слухов о том, что ее роман с комиком Эриком Андре закончился.

31-летняя модель и диджей были засняты выходящими вместе из винного бара.

Ранее актрису видели с Риспо прошлой осенью на фоне ее романа с актером Питом Дэвидсоном. Us Weekly в декабре 2022 года подтвердил, что 29-летняя Ратаковски и Пит расстались после двух месяцев совместной жизни.

После разрыва с Дэвидсоном Эмили продолжила отношения с 39-летним Андре. В январе пара попала в заголовки газет, когда ее сфотографировали во время поездки на Каймановы острова. Несколько недель спустя они вместе посетили игру "Нью-Йорк Никс", сидя на корте за день до Дня Святого Валентина.

Комик и модель, казалось, подтвердили свой роман 14 февраля, когда Андре поделился обнаженными фотографиями себя и Ратаковски в Instagram.

С днем святого Валентина, - подписал пост Андре.

С мужем, 35-летним актером Себастьяном Беар-Макклардом, Ратаковски рассталась в июле 2022 года. У них есть 2-летний сын Сильвестр.

В прошлом месяце звезда показала, что у нее все еще есть обручальное кольцо, и она не планирует от него отказываться.

Я люблю истории о разводе, - призналась она во время январского выпуска своего подкаста “High Low”. Я не думаю, что развод - это печальная вещь.

Актриса "Исчезнувшей девушки" продолжала шутить, что иногда ловит себя на том, что поздравляет других с их расставаниями.

Каждый раз, когда я слышу историю о разводе или когда я смотрю новости, я должна напоминать себе: "О, это печально", - вспоминала она. Я буквально говорю людям: "Молодец".

Ратаковски добавила: расторжение брака для улучшения собственного счастья - это на самом деле хорошо.